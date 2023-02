Milan, tra oggi e domani si capirà se Bennacer e Maignan ci saranno con l'Atalanta

Fonte: tuttomercatoweb.com

Stefano Pioli aspetta e fra oggi e domani spera di avere nuovamente a disposizione in gruppo sia Mike Maignan che Ismael Bennacer. Per entrambi la luce in fondo al tunnel è vicina, anche se ancora non è chiaro se saranno convocabili già per la sfida contro l'Atalanta di questo fine settimana. La speranza di Pioli è ovviamente questa, anche pensando alla decisiva sfida col Tottenham nel ritorno degli ottavi di Champions League.