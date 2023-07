Milan, tra stasera e domani mattina la partenza di Rebic per la Turchia

Gianluca Di Marzio, sul proprio sito, dà questo aggiornamento sull'imminente cessione di Ante Rebic al Besiktas (clicca QUI per leggere la nostr anticipazione): il croato è pronto a trasferirsi in Turchia tramite un titolo definitivo a parametro zero, con 2 milioni di bonus al raggiungimento di vari obiettivi. La trattativa si può chiudere già questa sera. Per quanto riguarda lo sbarco di Rebic a Istanbul per le visite mediche e la firma, se tutto verrà chiuso nelle prossime ore, dovrebbe avvenire tra stasera e domani mattina.