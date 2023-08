Milan, trasferta a Bologna in giornata: partenza domattina in treno

Il Milan si appresta a disputare la sua prima partita in campionato di questa stagione, domani alle 20.45 contro il Bologna. La trasferta sarà esaurita tutta nella giornata di domani. Infatti la squadra partirà direttamente domattina per la vicina Bologna dove alla sera, al Dall'Ara, farà il uso esordio ufficiale in stagione. I rossoneri raggiungeranno il capoluogo emiliano in treno.