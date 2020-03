Milan, tre addii certi in vista della rivoluzione

In attesa che si possa tornare a parlare di calcio con un minimo di serenità, in casa Milan si predispongono i piani per la rivoluzione. Al di là di chi arriverà e delle scelte che verranno intraprese per il futuro del club rossonero, è tempo di pensare agli addii che seguiranno quello di Zvonimir Boban, e gli indiziati sembrano essere facilmente identificabili. Partendo dalla rosa dei giocatori il primo nome è quello di Zlatan Ibrahimovic: come noto i cambiamenti saranno rivolti allo svecchiamento ed alla prospettiva di accrescere il valore dei giocatori anno dopo anno, profili non aderenti alla realtà della carta d’identità dello svedese, che peraltro sembra poco convinto, così come il suo agente Mino Raiola, della bontà del progetto rossonero. Remore assimilabili ai pensieri di Paolo Maldini: difficile, se non impossibile, ipotizzare che l’ex capitano possa mantenere un ruolo in dirigenza se dovesse materializzarsi l’approdo di quel Rangnick che solo qualche settimana fa fu definito dallo stesso Maldini alla stregua di un profilo “non da Milan”. Il presumibile approdo a Milano del tedesco andrebbe a completare il trittico degli addii eccellenti aggiungendo il nome di Stefano Pioli, sebbene il tecnico emiliano sia evidentemente vittima di una gestione a dir poco discutibile decisa da Gazidis è praticamente esente da colpe per la delicata è controversa stagione vissuta dai rossoneri.