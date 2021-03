Milan, tre buone notizie per Pioli. Domani in Europa: assalto ai quarti di finale

Il Milan dopo aver incassato la sconfitta contro il Napoli si prepara a sfida il Manchester United in Europa League, gara in programma domani a San Siro e valida per staccare il pass dei quarti di finale. Il rendimento dei rossoneri in casa nel 2021 fa riflettere poiché i rossoneri in campionato ne hanno perse già quattro e il gioco tra le mura amiche è meno fluido che in trasferta. Contro lo United c’è voglia di rivalsa per il recente ko in campionato e si parte dall’uno a uno dell’andata grazie alla rete di Simon Kjaer nel finale. La gara dell’Old Trafford ha dimostrato che il Milan quando interpreta la gara nel modo giusto può mettere sotto chiunque. E ora che i quarti sono a portata di mano, la società vuole provarci a tutti i costi sia per un motivo di appeal ma anche economico. Se il Milan vuole tornare a certi livelli dovrà abituarsi a giocare partite di grande spessore come quella contro lo United. E il match dell’andata fa ben sperare l’allenatore.

Stefano Pioli ieri ha ricevuto tre buone notizie da Milanello perché Ibrahimovic, Romagnoli e Bennacer hanno lavorato interamente con il gruppo e sono a disposizione per la sfida ai Red Devils, anche se difficilmente partiranno dall’inizio. Soprattutto Ibra e Bennacer dopo un lungo stop dovrebbero rientrare gradualmente. Per il bomber rossonero inoltre è un momento speciale perché dopo 5 anni è stato nuovamente chiamato in nazionale, e dunque dopo le partite contro Manchester e Fiorentina sarà impegnato con la rappresentativa svedese. Per Leao e Calabria invece ancora lavoro personalizzato ma cercheranno di prendere parte al match di Europa League. Per Mandzukic invece se ne riparla dopo la sosta.