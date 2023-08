Milan, tre dei quattro gol su azione in questo avvio di Serie A sono nati dalla fascia destra

La fascia destra del Milan è sempre stata motivo di discussione per tifosi ed addetti ai lavori: era evidente come non fosse all'altezza di una fascia sinistra straordinariamente forte e produttiva.

Provare a portare a destra un Theo e un Leao è impossibile per diversi motivi: economici soprattutto e di equilibrio. Ma con l'arrivo di Christian Pulisic e Samuel Chukwueze la dichiarazioni d'intenti è evidente: bisogna essere pericolosi, o almeno provarci, in egual modo da entrambe le fasce.

Le prime due partite di Serie A, comunque un campione statistico non ancora rilevante, vanno in questa direzione: dei quattro gol arrivati da open play finora ben tre nascono dalla fascia destra di Pulisic, che si è trovato subito a suo agio nel contesto rossonero.