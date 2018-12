Milan, tre gare consecutive in Serie A senza segnare: l'ultima rete 20 giorni fa

Il Milan non riesce più a segnare. Questo pomeriggio a San Siro i rossoneri sono stati sconfitti dalla Fiorentina, in una sfida caratterizzata dalle difficoltà realizzative della formazione di Gattuso. L'ultimo gol messo a segno dal Milan in Serie A risale alla sfida contro il Parma al Mezza del 2 dicembre. Sono, quindi, ben 20 giorni che i rossoneri non segnano in campionato.