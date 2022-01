Milan, tre giocatori hanno trovato il primo gol in Serie A contro il Genoa

Sono tre i giocatori rossoneri che hanno segnato contro il Genoa - riporta Opta - il loro primo gol in Serie A: Pierre Kalulu, Rade Krunić e Sandro Tonali. Per il difensore francese si è trattato, nel dicembre 2020, anche dell'unico gol finora realizzato nel campionato italiano. Tutti e tre dovrebbero scendere in campo da titolari nel match di Coppa Italia in scena a San Siro.