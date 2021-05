Milan, tre giocatori in doppia cifra: non accadeva da otto anni

Il Milan ha portato tre giocatori in doppia cifra in campionato, ovvero Ibrahimovic (15 gol), Rebic e Kessie (entrambi a 11 reti). Come sottolinea Tuttosport, un dato simile non si registrava in casa rossonera dalla stagione 2012-13. Con Allegri in panchina, i tre marcatori protagonisti furono El Shaarawy (16 gol senza mai calciare un rigore), Pazzini (15) e Balotelli (12)