Milan, tre giorni di riposo per i rossoneri: la ripresa martedì nel pomeriggio

vedi letture

Con la squadra di Stefano Pioli ridotta ai minimi, a causa delle assenze dei giocatori in nazionale, la squadra osserverà tre giorni di riposo nel weekend. Nè sabato, nè domenica e neanche lunedì il gruppo si ritroverà a Milanello. Le ostilità riprenderanno da martedì 12 settembre con i primi giocatori che rientreranno e con il derby sempre più vicino: prevista per quel giorno una sessione pomeridiana. Per allora mancheranno appena cinque giorni al big match contro l'Inter.