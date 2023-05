Milan, tre gol subiti e zero fatti nei derby di Champions: numeri troppo negativi

MilanNews.it

Il Milan ha salutato la Champions League, eliminato dall'Inter che ha staccato il pass per la finale dove affronterà la vincente di Manchester City-Real Madrid. I rossoneri hanno subito ben tre reti in centottanta minuti, non riuscendo a segnare una sola volta in due gare effettive. Troppo poco quanto fatto dalla squadra di Pioli per accedere all'ultimo atto della massima competizione europea.