Milan, troppi infortuni. Pioli annuncia: "Sosta servita per cercare qualche miglioria"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Fiorentina, match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, visibile su DAZN e Sky Sport domani sera alle ore 20:45, l'allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato così sulle disponibilità dei suoi giocatori. Di seguito la sua risposta alla domanda:

Ha rimpianti sulle scelte di inizio stagione se poi ci si trova a dover chiamare un ragazzo di 15 anni?

"I rimpianti sono delle persone che non provano a fare qualcosa. Il club ha fatto tutto il possibile per mettere a disposizione una rosa competitiva. La sosta ci è servita per cercare qualche miglioria, sono sicuro che i numeri sugli infortuni miglioreranno in futuro".