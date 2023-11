Milan, troppi infortuni. Stramaccioni: "L'area fisica e sanitaria deve prendersi le responsabilità"

Andrea Stramaccioni, nel corso di Sunday Night Square su DAZN, ha parlato del grande svantaggio che il Milan sta avendo dai troppi infortuni. Questo il suo pensiero: "Il calcio è cambiato. Un mondo in cui si lavora sui dettagli, di tutti i tipi, di cui l’allenatore è responsabile. Ovvio che l’allenatore, lo dico per esperienza, gestisce una parte e dopodichè delega, ha dei dipartimenti. Nel calcio moderno, il dipartimento di gestione fisica e sanitaria sia una variabile fondamentale di ogni società.

L’allenatore alle volte ha una o due figure in questa area. Queste aree devono prendersi le responsabilità come l’allenatore: hanno ovviamente degli indirizzi ma poi vanno in gestione, specie nelle squadre impegnate ogni tre giorni. Credo che lo sviluppo di queste aree sia uno dei temi del calcio moderno. Non è che sto scagionando Pioli ma lui è responsabile di una equipe che è della società".