Tanta amarezza in casa Milan per il pareggio ottenuto contro la Cremonese a San Siro. Quello contro grigiorossi è il settimo pari in campionato del 2023 milanista. La media punti in Serie A nel nuovo anno dei rossoneri, adesso sesti in classifica a -2 dal quarto posto occupato dall'Inter, è di 1.38 a partita.