Milan tutt'altro che difensivista con Pioli in panchina: i numeri

vedi letture

Nel quinquennio di Stefano Pioli il Milan si è dimostrata essere una squadra più improntata all'attacco che alla difesa, ed i numeri registrati sotto la guida dell'allenatore emiliano non possono che esserne la conferma.

Con i tre gol subiti ieri sera salgono addirittura a 46 le reti concesse dalla formazione rossonera in questa stagione, dato che "condanna" l'attuale difesa milanista come una delle peggiori del 21esimo secolo. Come anticipato, però, la filosofia di gioco di Stefano Pioli è più improntata all'attacco che alla difesa, come confermato dal fatto che nel corso del suo ciclo, escluso l'anno dello Scudetto, il Milan ha sempre subito più di 40 gol.

Escluso l'anno del suo arrivo, dalla stagione 2020/21 la formazione rossonera ha rispettivamente concesso in Serie A 41, 31, 43 e 46 gol, che potrebbero diventarne anche di più qualora la Salernitana dovesse segnare l'ultima di campionato.