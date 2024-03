Milan, tutt'altro ritmo nel girone di ritorno. Che rimpianto il mese di novembre!

Con la vittoria contro la Fiorentina, il Milan ha allungato ulteriormente sulla Juventus terza: ora i bianconeri distano sei punti. I rossoneri in Toscana hanno trovato la quarta vittoria consecutiva in campionato, la sesta se si considera anche l'Europa League: i rossoneri a marzo non hanno mai perso. Un ruolino di marcia che è in linea con il rendimento del girone di ritorno, in cui il Milan ha conquistato solo due punti in meno dell'Inter e sta mantenendo un passo da competizione per il titolo (fatta eccezione per la sconfitta a Monza). Questo non fa che aumentare i rimpianti per la prima parte di stagione, anzi per il mese di novembre. In quattro partite - Juventus, Napoli, Udinese e Lecce - il Milan ottenne 2 punti su 12 disponibili, davvero troppo pochi.

Tra l'altro i rossoneri sia contro Napoli che contro Lecce, in trasferta, si fecero rimontare nel secondo tempo un doppio vantaggio. Detto questo di seguito è riportata la classifica di Serie A nel girone di ritorno:

Inter 28

Milan 26*

Bologna 22

Roma 22

Atalanta 20

Monza 17*

Napoli 17*

Torino 17*

Lazio 16*

Juventus 13*

Genoa 13*

Empoli 12

Hellas Verona 12

Cagliari 11

Fiorentina 10

Udinese 10

Lecce 7

Frosinone 6*

Sassuolo 4

Salernitana 2