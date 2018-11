Milan, tutta la voglia di Higuain: ieri si è trattenuto in campo anche nelle esercitazioni facoltative

Gonzalo Higuain ha grande voglia di giocare e in allenamento si è dimostrato molto carico in vista della gara di domani sera contro il Dudelange: come riferisce La Gazzetta dello Sport, dopo essersi presentato anche lunedì a Milanello nonostante il giorno di riposo, ieri il numero 9 rossonero si è trattenuto in campo anche nelle esercitazioni facoltative.