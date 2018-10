A esclusione di Strinic, ancora fermo per i noto problemi al cuore, tutti gli altri giocatori rossoneri stanno bene. Come riporta il quotidiano Tuttosport, Romagnoli, Cutrone, Rodríguez, Caldara e Conti hanno lavorato in gruppo, dunque saranno a disposizione per la sfida con l’Inter. Insomma, Gattuso può sorridere: il Milan arriva nel migliore dei modi al derby.