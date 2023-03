Milan, tutti i temi toccati dal sondaggio per il nuovo stadio inviato ai tifosi

"Questa survey evidenzia l’importanza che, per il Milan, hanno i suoi tifosi: il Club vuole ascoltare l’opinione di tutti i componenti della grande famiglia rossonera.

Questa survey serve anche per capire gli usi e le abitudini dei tifosi nella fruizione di una innovativa esperienza che il nuovo stadio potrà offrire. In particolare, in merito a:

-Frequentazione stagionale allo stadio

-Come il tifoso raggiunge lo stadio: mezzi di trasporto pubblici, auto privata, etc...

-Quanto tempo prima si reca allo stadio

-Necessità di parcheggio

-Modalità di frequentazione: con amici, famigliari...

-Non solo abitudini e modalità di fruizione dello stadio, ma anche quelli che sono i bisogni del tifoso e l’importanza che alcuni elementi distintivi hanno per i tifosi in un nuovo stadio:

-Comodità e ampiezza delle sedute

-Cibo e bevande di altissima qualità

-Maggior numero di toilette

-Usufruire dei servizi hospitality nel pre e nel post-partita

-Servizio internet wifi/internet di alto livello

-Maggior numero di hostess/steward

-La possibilità che sia un impianto polivalente, dove possono trovare casa anche eventi come ad esempio Concerti, Partite della Nazionale, Calcio femminile, Football americano, Altri eventi sportivi, Conferenze e convegni

-Non esiste un modello completo e definito del nuovo stadio, ad oggi: quelle riportate sono solo linee guida generali su cui è importante sentire il punto di vista di tutta la famiglia rossonera

-Il nuovo impianto promette dunque di regalare un nuovo modo di vivere l’esperienza stadio per tutti i tifosi. Come sottolineato nel recente passato, il nuovo standard delle aree di Premium Hospitality permetterà di mantenere calmierati i prezzi degli altri settori".