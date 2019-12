Milan, tutti in attesa della decisione di Zlatan

In attesa della decisione. Quella di Ibrahimovic dalla quale pendono le aspettative di milioni di milanisti reduci dai festeggiamenti un po’ in sordina per i 120 anni del club ed in attesa di un evento che possa contribuire a rigenerare speranza ed aspettativa in vista del presente, oltre che del futuro. La scelta dello svedese rimette la dirigenza del club rossonero alle proprie responsabilità, quelle di un mercato discutibile in estate, da tramutare in cambiamento felice in inverno. Quale spiraglio meglio di Zlatan per riuscire nell’impresa? Di certo i recenti risultati positivi, liberi da sconfitte, hanno aiutato a rasserenare un ambiente spento e demoralizzato. Ora però serve la svolta, ed al di là degli spiragli forniti da Leao nell’ultimo turno di campionato, un fuoriclasse conclamato sembra l’ingrediente ideale per tornare a sognare, magari ad occhi aperti, una classifica diversa rispetto a quella attuale.