Milan, tutto sullo stadio. I cittadini d’accordo, il sindaco Sala tentenna

La maggioranza dei cittadini milanesi sono favorevoli alla costruzione di un nuovo stadio per Milan e Inter: ciò emerge da uno studio realizzato da Ipsos, azienda leader nelle ricerche di mercato. Il sondaggio è stato realizzato presso un campione casuale rappresentativo della popolazione dai 16 anni in su, residente nel comune di Milano secondo genere, età, livello di scolarità, condizione lavorativa e zona di residenza. Sono state realizzate 2000 interviste tra il 10 e il 14 ottobre 2019.

Secondo il Milan gli stadi moderni saranno le fondamenta del futuro del calcio e l’attuale San Siro non è attrezzato per le necessità del club (idea condivisa anche dall’Inter). E’ un progetto che servirà a riportare il Milan nell’élite del calcio mondiale.

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala parla così del nuovo stadio di Milano, ipotesi sempre più concreta e caldeggiata dai due club calcistici della città: "Non siamo certo ostili ad un nuovo stadio, vogliamo capire se il vecchio San Siro può essere salvato in qualche forma. C'è grande attenzione nel far coincidere l'interesse delle squadre e l'interesse dei cittadini. Ho visto un sondaggio, in cui si dice che sei milanesi su dieci vogliono il nuovo stadio. Leggiamo però anche tanto affetto nei confronti di San Siro, probabilmente chi ha più anni ha vissuto di più l'impianto".

Il primo cittadino qualche ora prima aveva aperto anche all’idea di un San Siro rifunzionalizzato: “L’ipotesi dei due stadi non mi convinceva se la destinazione fosse stata la stessa. Ora mi pare che si stia ragionando nell’ottica di conservare il Meazza anche come impianto sportivo, ma non solo. Forse visto così qualche senso ce l’ha, però in questo momento Inter e Milan sono ancora nella fase delle verifiche. Quindi ragioniamoci, ma tutto è ancora da vedere".