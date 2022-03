Milan, Tuttosport: "Ora basta buttare via punti contro le piccole"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

“Ora basta buttare via punti contro le piccole”. È il titolo che l’edizione odierna di Tuttosport dedica al Milan in vista dei prossimi impegni in campionato, a cominciare da quello di oggi contro l’Empoli. “Le antenne sono dritte per non ripetere i soliti errori”, scrive il quotidiano, che poi aggiunge: “È evidente che il Milan affronti la gara di questa sera con grande concentrazione, perché il passato qualcosa insegna”. È quello che si augura Pioli, che ha già messo in guardia i suoi sottolineando l’importanza dell’approccio alla partita.