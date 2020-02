Milan, Tuttosport: "Per la fascia riecco Laxalt"

Il mercato di gennaio del Milan si è chiuso con il ritorno di Laxalt. I vertici di via Aldo Rossi hanno deciso di virare sull’uruguaiano dopo i problemi riscontrati nell’affare Robinson, il quale aveva sostenuto le visite mediche a Milano: è probabile che lo statunitense non abbia ottenuto l’idoneità sportiva. Come riporta Tuttosport, Laxalt è atteso oggi a Milanello per unirsi alla squadra ed essere a disposizione di Pioli per la gara col Verona.