Il Milan ha ceduto Plizzari in prestito secco al Livorno. Come riporta Tuttosport, il club rossonero crede nelle qualità del giovane portiere e per questo ha deciso di mandarlo a fare esperienza in Serie B. In rossonero, infatti, non avrebbe trovato spazio, vista la permanenza di Donnarumma e la presenza in rosa di un “secondo” come Reina. Il Milan lo aspetta: sarà lui il dopo-Gigio.