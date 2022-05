Milan, tweet per le squadre retrocesse: "In bocca al lupo per pronta risalita in A"

Gesto di classe da parte della società rossonera che, tramite il proprio account Twitter, ha voluto dedicare un pensiero alle tre squadre retrocesse in Serie B: Venezia, Genoa e Cagliari. Il tweet del Milan recita: "In bocca al lupo al Cagliari, Genoa e Venezia per una pronta risalita in Serie A".

Wishing the best of luck, we're sure to see you back in #SerieATIM soon @CagliariCalcio, @GenoaCFC, @VeneziaFC_IT



In bocca al lupo a Cagliari, Genoa e Venezia per una pronta risalita in Serie A #SempreMilan