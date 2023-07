Milan U17 femminile, applausi al percorso

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

La lotteria dei calci di rigore si è rivelata prima dolce e poi amara per le giovani rossonere di Mister Treccani. Premiate in Semifinale nel Derby contro l'Inter e sfortunate nella Finale Scudetto a pochi giorni di distanza. L'Under 17 femminile rossonera, infatti, è arrivata a un passo dalla nuova conquista del titolo di categoria - già ottenuto nella stagione precedente - ed è stata superata solamente dagli undici metri dalle pari età della Roma, al termine di un'annata elettrizzante.

Nonostante il doloroso ko, la stagione andata in archivio non può che portare bei ricordi e tanti insegnamenti per il futuro al giovane gruppo milanista. Un percorso entusiasmante e ricco di soddisfazioni ha accompagnato le rossonere dalle prime gare di campionato all'ultimo atto, con numerosi ostacoli superati nel mezzo. Poco importa, perciò, se nell'ultimo appuntamento le classe 2006 e 2007 - ma anche 2008 - non sono state gratificate dalla buona sorte e dagli episodi, perché il cammino intrapreso resta di assoluto valore.

Riavvolgendo il nastro di questa lunga stagione, tutto è partito dal Girone D della Fase Regionale, chiuso in vetta con 14 successi in altrettante gare e la bellezza di 171 reti messe a referto contro le sole 2 incassate. Ad esso ha fatto seguito il primato incontrastato ottenuto anche nel Gruppo 3 della Fase Interregionale: altro zero nella colonna delle sconfitte e nove vittorie in dieci sfide. Ed ecco la Fase Finale: 0-1 e 6-1 inflitto al Napoli nei Quarti, prima della vittoria in Semifinale nel Derby - 2-2 con successivo hurrà ai calci di rigore.

Tanti elementi di sicuro avvenire, una crescita costante e uno spirito di gruppo invidiabile. Questi sono solo alcuni dei frutti del lavoro di Mister Treccani e del suo staff. Il tecnico ha tracciato un bilancio dell'annata: "Sono sicuramente soddisfatto, durante questa stagione abbiamo vissuto emozioni e sensazioni uniche, è mancata forse la ciliegina sulla torta ma il percorso che da inizio agosto ci ha portato alla finale è stato un crescendo continuo. Le ragazze sono migliorate e il bilancio generale è dunque assolutamente positivo".