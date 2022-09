© foto di Filippo Galli

Come testimoniato dalla foto pubblicata su Facebook da Filippo Galli, ex calciatore rossonero, Zlatan Ibrahimovic è presente oggi al "Vismara" per assistere al match contro la Cremonese. Lo svedese, dopo aver assistito a San Siro al derby di ieri, sta proseguendo nel suo programma di recupero post operazione al ginocchio.