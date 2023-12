Milan U18, Prosegue bene la stagione della squadra di Mister Terni dopo il pareggio a Empoli

La ripresa dell'Under 18 rossonera è stata gravosa. A riposo nel weekend precedente - il campionato a girone unico è composto da undici squadre, che a testa una volta all'andata e una al ritorno rimangono ai box - il Milan era di scena a domicilio della capolista Empoli e ha pareggiato. Un punto comunque prezioso: permette di rimanere vicini alla vetta (-2), di restare al secondo posto (in compartecipazione con la Roma) e di prolungare la striscia positiva iniziata dopo il Derby (ottobre).

La formazione di Terni arrivava da una doppia vittoria (1-0 all'Hellas Verona e 5-0 al Lecce), in Toscana ha raccolto un pari il quale sostanzialmente ribadisce il momento di forma e rinnova gli ambiziosi propositi della stagione. Lo 0-0 al Centro Sportivo Monteboro riflette una gara combattuta e in bilico fino in fondo, con occasioni da entrambe le parti ma i reparti d'attacco meno ispirati del solito.

Inconsueto non trovare la via del gol per i nostri 2006, finora a secco solo col Frosinone. Ormai un'abitudine, invece, tenere la porta spesso inviolata e in generale avere a disposizione un pacchetto arretrato davvero impermeabile: otto le reti concesse in undici giornate, nettamente di meno rispetto al resto della compagnia. Un grande pregio, uno dei principali motivi a spiegare prestazioni e andamento di così alto livello.

Due appuntamenti, adesso, separeranno i rossoneri dalla pausa natalizia. All'orizzonte avversari diretti e impegni difficili ma stimolanti: dal Bologna, terzo in classifica, domenica 10 dicembre al PUMA House of Football, all'Atalanta, quarta, domenica 17 a Bergamo. Proprio in trasferta, a Empoli il Milan ha ridimostrato di non cambiare passo e andare spedito. Dare e fare il massimo per continuare a brillare e archiviare al meglio il 2023.