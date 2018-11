Sarà una gara tutt’altro che semplice per il Milan, su un campo storicamente ostile. Come riporta Tuttosport, infatti, i rossoneri non vincono a Udine dal 22 settembre 2015 (3-2 con i gol di Balotelli, Bonaventura e Zapata). La trasferta friulana, come detto, è spesso stata un ostacolo duro per il Milan, che nelle ultime dieci stagioni ha perso ben sei volte.