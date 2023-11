Milan-Udinese, arbitra Sacchi: i precedenti con le due squadre

vedi letture

Sarà il Sig. Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata a dirigere Milan - Udinese. Per Sacchi si tratta della quarta direzione stagionale in A. Per la quarta volta dirigerà l'Udinese in carriera, nei due precedenti un successo (Udinese - Crotone 2-0 del 18/12/2016) e due ko (Sampdoria - Udinese 2-1). Ultimo precedente Inter – Udinese 2-0 del 31/10/2021.



Due precedenti col Milan e nessun rigore. Il bilancio è di una vittoria (Genoa – Milan 0-3 del 2021 e Milan – Sassuolo 1-2 del 2021).

Di seguito la designazione completa:



Arbitro: SACCHI

Assistenti: DE MEO - CAPALDO

IV uomo: MONALDI

VAR: ABBATTISTA

AVAR: DIONISI