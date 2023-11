Milan-Udinese, Curva Sud e Aimc in silenzio per i primi 15': protesta contro il caro biglietti

I primi quindici minuti di Milan-Udinese saranno vissuti in un'atmosfera atipica per San Siro. Come scrive Tuttosport, la Curva Sud Milan e l'Aimc, salvo cambi di programma, resteranno in silenzio per il primo quarto d'ora di gara per continuare nella protesta contro il caro biglietti dei settori ospiti.

Freschissimo il caso di Lecce-Milan, in cui i biglietti per gli ospiti erano stati inizialmente messi in vendita a 60 euro, salvo in serata la correzione del club salentino, che ha rimodulato il prezzo a 35 euro. I rossoneri avevano protestato, annunciando le intenzioni di disertare la trasferta, che invece ora verrà coperta come di consueto.