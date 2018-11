Milan-Uefa, ecco i tre possibili scenari

Come riporta Tuttosport, ci sono tre scenari percorribili per quel che riguarda le decisioni che la Uefa potrebbe prendere in relazione al dossier Milan. L’opzione meno quotata, ma che ovviamente sarebbe la più favorevole al club rossonero, è la concessione da parte dei vertici di Nyon di un voluntary agreement. Gli altri due scenari partono da una multa, con un terzo da pagare subito e due terzi congelati e legati al rispetto dei paletti del Fair Play Finanziario. Potrebbero aggiungersi anche limitazioni alla lista Uefa e sul mercato. Ma la sensazione generale è che, alla fine, si andrà verso una sanzione economica e un settlement per il triennio 2018-21, dove i -126 milioni di passivo dovranno diventare -30.