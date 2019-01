Milan, ultime ore per chiudere l’esterno d’attacco

Dopo aver investito più di 70 milioni di euro per Lucas Paquetà e Krzysztof Piatek, il Milan è ancora alla ricerca di un esterno d’attacco. Nella giornata di ieri c’è stata una riapertura della trattativa per Yannick Carrasco, esterno belga del Dalian Yifang. La squadra cinese fino a qualche giorno fa non aveva aperto alla partenza del giocatore, ma Carrasco ha spinto molto per lasciare la Cina, a causa di un ambientamento che non c’è mai stato, e ora spera di approdare in una squadra europea. Si è fatto vivo l’Arsenal, pure l’Inter ci ha provato, ma il Milan resta l’unica vera possibilità per Carrasco di cambiare aria e tornare in Europa. Così ieri i rossoneri hanno tentato di accordarsi con la formula del prestito semestrale fino a giugno, ma l’ex Atletico Madrid dovrà limare notevolmente l’ingaggio. Al Dalian percepisce 10 milioni netti a stagione, così per soli sei mesi pretenderebbe 5 mln d’ingaggio, ovvero la metà, ma il Milan non vuole arrivare a queste cifre. Il tentativo verrà fatto in queste ore finali di mercato ma l’affare è molto complesso, in una sessione in cui la dirigenza si è comunque rinforzata con l’arrivo di un giovane talento come Paquetà e di un attaccante eccezionale come Piatek. Nelle score ore si è parlato anche di Allan Saint-Maximin, ma il Nizza non vuole cederlo a in questa finestra di mercato e tra l’altro chiede più di 30 milioni di euro.