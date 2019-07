Milan, un'altra stagione da vice per Reina

È arrivato da Napoli per fare il numero uno. Dall’anno scorso è costretto invece a fare il secondo. Lo scrive il quotidiano Tuttosport parlando di Pepe Reina, il quale sarà il vice Donnarumma anche in questa stagione, a meno che il Paris Saint-Germain non rilanci la propria offerta per il giovane portiere rossonero. Ma per l’esperto spagnolo non sarà un problema: Pepe, da vero leader, continuerà a dare consigli a Gigio e Plizzari.