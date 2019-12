Esattamente un anno fa, 26 dicembre 2018, il Milan di Gattuso era in campo a Frosinone, arrivando da una lunga crisi di risultati che proseguiva da quasi un mese. I rossoneri impattarono per 0-0 nel boxing day, tant'è che il tecnico rossonero sembrava sempre più in bilico, per poi rialzarsi grazie al successo di tre giorni dopo contro la SPAL.