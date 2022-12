MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Divock Origi ha effettuato un solo assist con la maglia del Milan in questa prima parte di stagione. L'attaccante belga ha effettuato un passaggio decisivo soltanto in Milan-Monza, servendo Brahim Diaz in occasione del momentaneo 2-0. L'ex Liverpool è anche andato a segno per il 3-0, prima delle reti di Ranocchia e Leao che hanno chiuso il tabellino.