Milan, un fallimento che arriva da lontano: dopo gli addii di Maldini e Massara serviva un vero direttore sportivo

Il Corriere della Sera in edicola questa mattina analizza il momento negativo del Milan la cui stagione è praticamente già da buttare nonostante siamo solo a marzo. Si tratta di un fallimento che arriva da lontano, ancora prima dei tanti, anzi troppi errori commessi in estate: dopo gli addii di Maldini e Massara serviva un vero direttore sportivo, che non è mai stato preso.

Da lì in poi, una catena di scelte sbagliate, a partire da quella dell’allenatore con la scelta di andare a prendere Paulo Fonseca, il quale ha dimostrato di non essere l’uomo giusto. Errori sono stati poi fatti anche nella scelta dei giocatori, come per esempio Morata e Emerson Royal che non hanno mai reso come ci si aspettava. Durante il mercato invernale si è provato a rimediare agli errori estivi, ma l'effetto del cambio in panchina con l'arrivo di Sergio Conceiçao e quello della vittoria della Supercoppa sono durati poco, tanto che ora il Milan è fuori dalla Champions League e anche dalla corsa al quarto posto.