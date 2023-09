Milan, un Jovic in più nel motore. Rossoneri primi per gol europei realizzati dagli attaccanti

vedi letture

L'ultimo giorno di mercato ha visto il Milan alla frenetica ricerca di un'alternativa per il reparto offensivo, trovata alla fine in Luka Jovic. Un giocatore che, lo scorso anno alla Fiorentina, ha dato il meglio di sé in Conference League con 6 gol in 13 partite. Il serbo ha dunque dimostrato di avere un feeling particolare con i palcoscenici europei, come del resto tutti i compagni di reparto che ha appena raggiunto in rossonero.

Come sottolinea il Corriere dello Sport, infatti, guardando la scorsa stagione il Milan è la prima squadra di Serie A per gol realizzati in Europa dagli attaccanti. Sono 18 le segnature europee che portano la firma di Leao, Giroud, Okafor, Chukwueze e appunto l'ex viola. Alle spalle della squadra di Pioli figura il Napoli, a quota 16. La Roma completa il podio con 14, mentre l'Inter - orfana di Lukaku e che in estate ha accolto due attaccanti non nelle coppe europee lo scorso anno, ovvero Thuram e Arnautovic - ha solo i 5 gol realizzati da Lautaro e Sanchez.