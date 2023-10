Milan, un mese dall'infortunio di Loftus-Cheek: situazione ancora dubbiosa

vedi letture

Per Loftus-Cheek la situazione resta dubbiosa. Un mese fa il centrocampista inglese si è fermato nel primo tempo della gara con la Lazio e si pensava potesse rientrare dopo la sosta, ma l'ex Chelsea avverte di tanto in tanto dei fastidi alla zona pubica dovuti ad una infiammazione che non gli permettono di rientrare a pieno regime.