Il Milan non pareggiava in casa della SPAL in campionato dal 27 dicembre 1966, quando la sfida terminò 1-1. Negli altri precedenti prima del 2-2 di ieri, i rossoneri avevano ottenuto tre vittorie a Ferrara (2-3 nel campionato 2018-2019, 0-4 in quello 2017-2018 e 1-4 nella stagione 1967-1968).