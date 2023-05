Milan, una buona e una cattiva notizia. Tra oggi e domani le valutazioni su Leao

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

La vittoria di ieri del Milan contro la Lazio, arrivata per 2-0 grazie alle reti nel primo tempo di Bennacer e di Theo Hernandez con uno splendido coast to coast, comprende tante buone notizie: i rossoneri sono risaliti sul treno Champions, hanno dimostrato di avere tutte le qualità per qualificarsi attraverso le prossime 4 giornate e hanno mostrato una condizione fisica e mentale nuovamente ottimistica. Più una notizia così e così. Insomma: una buona e cattiva notizia...

La notizia così e così è arrivata al decimo minuto, quando Rafael Leao, dopo uno scatto su Marusic e un sombrero su Marcos Antonio, ha chiesto il cambio toccandosi l'inguine. Su San Siro è calato il gelo come non accade neanche dopo un gol subito: il timore di tutti i milanisti, infatti, è che il portoghese non potesse esserci per il derby di andata di mercoledì. La vittoria ha certamente aiutato a recuperare entusiasmo a gara in corso e, al resto, ci hanno pensato le parole nel post partita di Pioli: "Prima di arrivare qua (in sala stampa, ndr) era sereno, si sentiva bene. Per quello che mi ha detto lui non credo sia una cosa particolarmente grave. Poi è chiaro che giochiamo tra quattro giorni e vedremo. Credo che sarà importante domani, come starà domattina. Era molto sereno a fine partita, questo mi fa ben sperare”.A confermare le buone sensazioni, oltre alla parole di Messias sulla scia di quelle dell'allenatore, sono arrivate quelle a SportMediaset dello stesso Leao; l'attaccante portoghese, rispondendo alla domanda "Come stai?" ha risposto: "Bene, bene", aggiungendo in portoghese: "Nada de grave". E ora cosa succede? Oggi il Milan sosterrà a Milanello una seduta di scarico per chi ha giocato ieri; Leao potrebbe sostenere esami e valutazioni di routine per scongiurare problemi, sperando che, come da sensazioni post-partita, si sia fermato in tempo per essere a disposizione dell'andata delle semifinali di Champions League di mercoledì. Tra oggi e domani se ne capirà di più: se gli esami andranno bene l'allenamento di domani sarà quello decisivo.