Milan, una settimana alla prima del 2023 di Salerno: tanti dubbi per Pioli

Tra una settimana esatta i Campioni d'Italia saranno i primi a scendere in campo tra le squadre di Serie A nel 2023, nel primo match dopo la lunga sosta invernale a causa del Mondiale in Qatar; i rossoneri saranno di scena sull'ostico campo di Salerno, nella sfida ai granata valida per la 16esima giornata di campionato.



Tanti infortunati

La squadra di Stefano Pioli non ci arriverà, per certi aspetti, nel migliore dei modi. La sosta, infatti, non ha portato grossissimi benefici dal punto di vista dell'infermeria, nonostante i ritorni più che preziosi dei titolari di destra Calabria e Saelemaekers: Maignan era e resterà out a causa del protarsi del problema al polpaccio sinistro, mentre Origi ha subito un infortunio muscolare durante il ritiro a Dubai. Previsti, invece, i forfait di Ibrahimovic e Florenzi. Da valutare le condizioni di Messias, Krunic e Kjaer: tutti e tre stanno lavorando in questi giorni per essere convocati.

Formazione fatta?

Buona parte della formazione titolare è, dunque, abbastanza forzata: Tatarusanu in porta, Calabria, Kalulu e Tomori in difesa, Tonali e Bennacer a centrocampo, con Leao e Saelemaekers sugli esterni. E poi? Oltre ai consueti ballottaggi (De Ketelaere-Brahim Diaz), Pioli dovrà valutare la condizione fisica di Theo e Giroud, i quali, reduci dalla finale del Mondiale, torneranno a Milanello solo il 30 dicembre per poi allenarsi con il gruppo solo il 1 gennaio.