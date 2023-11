Milan, una vittoria di corto muso: l'ultima volta contro il Genoa

Il Milan ritrova la vittoria in Serie A, rilanciandosi nuovamente al terzo posto superando il Napoli, vittorioso a Bergamo. Per i rossoneri l'ultima vittoria in campionato risaliva al 7 ottobre: 1-0 a Genova grazie alla rete di Pulisic. Dopo più di un mese, ma con in mezzo la sosta delle nazionali, i ragazzi di Pioli vincono nuovamente 1-0, questa volta in casa contro la Fiorentina.