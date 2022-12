Milan Under 18: Natale al terzo posto per i giovani rossoneri

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Cala il sipario sul 2022 dell'Under 18. La formazione rossonera termina l'anno solare al terzo posto della graduatoria del girone con 23 punti, alle spalle di SPAL (27) e Inter (25). A chiudere l'anno è stato il pareggio esterno per 1-1 contro il Cagliari, una X che interrompe la serie di tre vittorie consecutive, contro Monza, Atalanta e Torino.

Il bilancio dei ragazzi di Mister Terni è positivo, con la squadra che ha navigato per tutti questi primi mesi nelle prime posizioni della classifica, sapendo anche superare i momenti più delicati. Menzionavamo le tre vittorie consecutive ottenute tra novembre e i primi di dicembre, giunte per riscattare una prima parte di stagione fatta di alti e bassi.

La soddisfazione traspare anche dalle parole dello stesso Mister Terni: "La valutazione di questi mesi di lavoro è positiva, la crescita è costante, la squadra ha acquisito un'identità chiara e precisa e, soprattutto, si è creato un forte spirito di gruppo. Sono aspetti che un po' mi sorprendono perché sono emersi in un tempo breve, cinque mesi. Con queste premesse ci aspettiamo una seconda parte di stagione che può portare a un'ulteriore crescita del gruppo e di ogni singolo giocatore".

Ora una lunga sosta di oltre un mese per tirare il fiato e radunare le energie. L'Under 18 tornerà in campo il prossimo 22 gennaio al Puma House of Football - Centro Sportivo Vismara per lo scontro diretto con la SPAL, già battuta a ottobre: subito un crash test per inaugurare il 2023 e allo stesso tempo un'occasione per accorciare la classifica.