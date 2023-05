Milan, unica nota stonata della serata: problema all'inguine per Brahim Diaz

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Problemi all'inguine per Brahim Diaz, protagonista del match vinto 5-1 contro la Sampdoria a San Siro con un gol e due assist. L'attaccante spagnolo però è stato sostituito a gara in corso da Stefano Pioli che ha mandato in campo De Ketelaere, visto che aveva sentito un forte dolore durante la ripresa. Una situazione da valutare in vista dei prossimi impegni contro Juventus e Verona. A riferirlo è Gianluca Di Marzio.