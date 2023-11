Milan unica squadra impegnata in Champions a giocare di sabato: lo stop di Loftus-Cheek conferma le incongruenze di un calendario folle

vedi letture

Al di là di come andrà Lecce-Milan, il mancato recupero di Loftus-Cheek (Pioli ha spiegato che il calciatore non ha recuperato dopo il grande sforzo fisico sostenuto martedì contro il PSG) conferma tutte le incongruenze del calendario di Serie A che costringe i club che hanno giocato la Champions League a giocare già il sabato alle 15:00 con la sosta nazionali davanti e, dunque, senza impegni nella prossima settimana. Il Milan, tra l'altro, è l'unica squadra italiana impegnata in Europa che gioca di sabato: Napoli, Inter e Lazio giocheranno domani.