Milan venerdì a Salerno: i prossimi giorni decisivi per Musah

Settimana corta ma non cortissima per il Milan. I rossoneri scesi in campo domenica in casa contro il Monza, venerdì sfideranno la Salernitana all'Arechi per la diciassettesima giornata di campionato. La squadra di Pioli tenterà di dare continuità alla bella gara di San Siro contro la squadra di Palladino ma dovrà farlo sempre tenendo conto delle tante defezioni.

Non ci saranno ovviamente Okafor e Pobega che si aggiungono alla lunga lista di difensori assenti: Kalulu, Thiaw, Pellegrino e Caldara. Con l'argentino ex Platense sarà assente anche Sportiello: anche se i due sono guariti e vicini al rientro tra i convocati. Diverso il discorso per Yunus Musah, fermato dopo Newcastle per un affaticamento. Nel corso dei prossimi giorni, a partire da oggi, si capirà se l'americano è recuperabile già per questo fine settimana.