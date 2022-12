Milan, venerdì ad Eindhoven l'ultima amichevole prima della ripresa: partenza al mattino, il rientro in Italia subito dopo la gara

MilanNews.it

© foto di Antonio Vitiello

Venerdì alle 18.15 ad Eindhoven, il Milan giocherà la sua ultima amichevole prima della ripresa del campionato: l'avversario sarà il PSV e il match si giocherà al Philips Stadion. Per questa sfida, il Diavolo volerà in Olanda venerdì mattina (ore 10 la partenza da Malpensa) e rientrerà in Italia subito dopo la partita.