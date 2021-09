Milan-Venezia, la sfida tra fantasisti: Diaz contro Aramu

Fantasia e potere ai numeri 10. Díaz agirà come trequartista più classico, come sempre pronto a spaziare per non dare riferimenti agli avversari. Oltre al gol a Liverpool, Brahim è fermo alla rete decisiva all'esordio contro la Sampdoria e vuole migliorare il suo score offensivo. Lo spagnolo sta dando un enorme contributo alla manovra rossonera, primo della squadra di Pioli per passaggi nella metà campo offensiva (123) e dribbling provati (sedici). Aramu si posizionerà più defilato, largo a destra, ripartendo dai dieci gol e dai sei assist della scorsa Serie B. Messa alle spalle la squalifica di inizio stagione, l'italiano si è ripreso il posto da protagonista: anche Theo Hernández dovrà fare attenzione al trequartista piemontese.