MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Milan-Hellas Verona, ultima giornata di campionato, si giocherà domenica 4 giugno alle ore 21, come sottolineato nel comunicato pubblicato dalla Lega di Serie A questa mattina. La gara sarà trasmessa in esclusiva su Dazn. Ultima giornata di festa per i rossoneri, diverso il discorso per gli Scaligeri che dovranno centrare la salvezza.